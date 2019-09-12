في حفل زفافهما.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يفاجئان الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

فاجأ الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد ضيوف حفل زفافهما، الذي أقيم مساء أمس بأحد فنادق القاهرة، بتغيير ملابسهما قبل نهاية الحفل.

ارتدى أحمد بدلة سوداء بدلاً من البيضاء التي ظهر بها بداية الحفل، بينما خلعت هنا فستان الزفاف الأبيض وارتدت فستانًا اَخر.

حرص فهمي وهنا أيضًا على مشاركة أصدقائهما الرقص والغناء خلال حفل زفافهما، الذي حضره كوكبة من نجوم الفن والإعلام، بينهم كريم عبدالعزيز، محمد إمام، أحمد عز، مصطفى شعبان، منى الشاذلي، عمرو الليثي، واَخرين.

يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما بعد عام واحد من إعلان ارتباطهما.