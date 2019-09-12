محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
فاجأ الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد ضيوف حفل زفافهما، الذي أقيم مساء أمس بأحد فنادق القاهرة، بتغيير ملابسهما قبل نهاية الحفل.
ارتدى أحمد بدلة سوداء بدلاً من البيضاء التي ظهر بها بداية الحفل، بينما خلعت هنا فستان الزفاف الأبيض وارتدت فستانًا اَخر.
حرص فهمي وهنا أيضًا على مشاركة أصدقائهما الرقص والغناء خلال حفل زفافهما، الذي حضره كوكبة من نجوم الفن والإعلام، بينهم كريم عبدالعزيز، محمد إمام، أحمد عز، مصطفى شعبان، منى الشاذلي، عمرو الليثي، واَخرين.
يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما بعد عام واحد من إعلان ارتباطهما.
كانت هذه تفاصيل خبر في حفل زفافهما.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يفاجئان الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.