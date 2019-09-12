برسالة رومانسية .. أصالة تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة أصالة نصري رسالة رومانسية لزوجها المخرج طارق العريان، احتفالا بعيد ميلاده الـ55.

ونشرت أصالة صورة لزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر"، وعلقت: " كلّ سنة وأنت يا أطيب النّاس بألف خير ويحفظك لعيلتك وللعالم العربي الّلي بيفتخر فيك ، يا أحلى وأحنّ النّاس".

وتابعت أصالة: " كلّ سنه وأنت سالمّ وكلّ سنة وأنت ناجح وكلّ سنة وأنت أجمل زوج وأطيبّ بابا ، كلّ سنه وأنت بخير ومصدر محبّه وخير وأمان لعيلتك ياروح القلّب وشريك الحياة".

وتزوجت أصالة من المخرج طارق العريان عام 2006، وأنجبت منه طفلان وهما على وآدم.