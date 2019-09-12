برسالة رومانسية .. أصالة تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة أصالة نصري رسالة رومانسية لزوجها المخرج طارق العريان، احتفالا بعيد ميلاده الـ55.
ونشرت أصالة صورة لزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر"، وعلقت: " كلّ سنة وأنت يا أطيب النّاس بألف خير ويحفظك لعيلتك وللعالم العربي الّلي بيفتخر فيك ، يا أحلى وأحنّ النّاس".
وتابعت أصالة: " كلّ سنه وأنت سالمّ وكلّ سنة وأنت ناجح وكلّ سنة وأنت أجمل زوج وأطيبّ بابا ، كلّ سنه وأنت بخير ومصدر محبّه وخير وأمان لعيلتك ياروح القلّب وشريك الحياة".
وتزوجت أصالة من المخرج طارق العريان عام 2006، وأنجبت منه طفلان وهما على وآدم.
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