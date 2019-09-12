تعرف على إجمالي إيرادات "خيال مآتة" في 5 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حقق فيلم خيال مآتة إيردات بلغت 34 مليونا و428 ألفا و447 جنيها، منذ بدء عرضه قبل 5 أسابيع، في موسم عيد الأضحى.
ويتنافس الفيلم مع الفيل الأزرق 2 وولاد رزق 2 والكنز 2 وإنت حبيبي وبس.
فيلم خيال مآتة بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
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