فيديو| هنا الزاهد ترقص على "العب يالا" و"عيش بشوقك" في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الإعلامية منى الشاذلي فيديو من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد. وظهرت الزاهد وهي ترقص على أغنيتي "العب يالا" و"عيش بشوقك" بين أصدقائها وأقاربها. واحتفل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما في أحد فنادق القاهرة، بعد مرور عام على خطوبتهما.

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