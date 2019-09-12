فيديو.. على أنغام "العب يلا".. هنا الزاهد تُشعل حفل زفافها على أحمد فهمي

نشرت الإعلامية منى الشاذلي، مقطع فيديو للفنانة هنا الزاهد وهي ترقص على أنغام مهرجان أغنية "العب يلا" لـ اوكا واورتيجا من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي المقام الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع
وأكد أن الفنانة فضلت شكل الورود في الفستان، وتم تصميمه على هذا الشكل، ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقَ إعجابها، كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.
وحضر حفل الزفاف احمد عز، كريم عبد العزيز، مصطفى شعبان، عمرو سعد، اشرف عبد الباقي، محمد هنيدي ، دنيا سمير غانم وغيرهم.
شاهد الفيديو..
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