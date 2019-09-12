شاهد.. رقص هنا الزاهد مع والدتها واخواتها في حفل زفافها

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:54 صباحاً - تحتفل الفنانة هنا الزاهد الليلة بحفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، ويقام الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.‏

ينعقد الحفل بحضور حشد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن ومع انتشار عدد كبير من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الفرح، ‏ظهرت عائلة هنا الزاهد ملتفة حولها، وقد تأثرت شقيقتاها ووالدتها التي احتضنتها أثناء رقصهم على أغنية ‏‏”بنتي” للفنان مدحت صالح.‏

يشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي عقدا قرانهما أمس الثلاثاء فيما كانوا قد احتفلوا بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018.