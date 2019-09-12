شاهد.. رقص هنا الزاهد مع والدتها واخواتها في حفل زفافها

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:54 صباحاً - تحتفل الفنانة هنا الزاهد الليلة بحفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، ويقام الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.
ينعقد الحفل بحضور حشد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن ومع انتشار عدد كبير من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الفرح، ظهرت عائلة هنا الزاهد ملتفة حولها، وقد تأثرت شقيقتاها ووالدتها التي احتضنتها أثناء رقصهم على أغنية ”بنتي” للفنان مدحت صالح.
يشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي عقدا قرانهما أمس الثلاثاء فيما كانوا قد احتفلوا بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018.
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