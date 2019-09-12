شاهد.. رقص هنا الزاهد واحمد فهمي في حفل زفافهما

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 02:54 صباحاً - يحتفل الفنانان المصريان أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما الآن في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، اشرف عبد الباقى، لبلبة، اكرم حسنى، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، اسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفني هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.

يشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي عقدا قرانهما أمس الثلاثاء فيما كانوا قد احتفلوا بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018.