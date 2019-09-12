الفنانة علياء الحسيني تحتفل بزفافها وسط النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية علياء الحسيني، بزفافها مساء أمس الثلاثاء وسط حضور عدد كبير من النجوم وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشارك في حفل الزفاف من النجوم كل من الفنانة ريم البرودي، وإيمانه العاصي، ودينا فؤاد، وأميرة ساهين، وأحمد رزق.

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يذكر أن علياء الحسيني، شاركت مع الزعيم عادل إمام، فى مسلسل صاحب السعادة، كما شاركت في مسلسل ولى العهد، مع الفنان حمادة هلال، كان وجه الخير عليها، حيث قدمها بشكل مختلف، وكان لها مساحة كبيرة، فى هذا العمل.

علياء الحسيني، هي فنانة مصرية ولدت في الكويت، وكان من أوائل الأعمال التي شاركت فيها مسلسل “الداعية” في 2013 بدور “وج”د، كما مثلت في فيلم “القشاش” بدور حنتوشة الغازية وفيلم “سالم أبو أخته”، بدور سامية.