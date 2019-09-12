عبير الشرقاوي: المدارس الدولية تُزيّف تاريخ مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدت الفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي، قلقها من مناهج التعليم الدولية في مصر والتي وصفتها بالصهوينية.

عبير الشرقاوي، قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “المدارس الدولية في مصر بتخرج جيل مش طايق مصر و معندوش أي إنتماء و حاسس إن مصر دي ولا حاجة ده غير إن المناهج الأمريكاني و الدولي بتقول إن مصر لم تنتصر في حرب أكتوبر و بتقول إن ربنا فى التوراة وعد أحفاد إبراهيم بالقدس”.

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وأضافت: “لما إبنى قال لى كده قلت له طيب ما هو إحنا المسلمسن أحفاد إبراهيم.قال لي المدرسه قالت له لو جاله السؤال و جاوب أى إجابه تانيه غير إللى فى الكتاب هاياخد صفر، ده غير إن حفله التخرج يا إ خواننا إللى بتتعمل فىي مدارس وليد أبو شقرا الكراسي لونها أبيض في أزرق أبيض في أزرق يعني بيقعدنا على علم إسرائيل.. و الأهم إن الإدارة التعليمية للتعليم الخاص عارفين.. وليد أبوشقرا مشروع صهيوني داخل مصر”.

من ناحية أخرى، طلبت عبير الشرقاوي، الاستعانة من قبل جمهورها بسبب فيديو يحتوي على أشياء غير لائقة لها عبر موقع “يوتيوب”، وتبرأت منه وساهم عدد من متابعيها بحذفه.