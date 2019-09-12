سيمون أسمر.. يرحل عن عمر 76 عاماً

متابعة بتجــــــــــــرد: توفي المخرج التلفزيوني سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 76 عاماً. وكانت آخر إطلالاته التلفزيونية عبر شاشة mtv في برنامج “ديو المشاهير”، وأطلّ من خلاله بعد غياب طويل عن الشاشة. ويعتبر أسمر “مكتشف النجوم”، إذ اكتشف أهمّ نجوم لبنان في برنامجه الأشهر “استوديو الفن”. ومن أسرة موقع “بتجرد” نتوجّه بأحرّ التعازي لعائلة أسمر.

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