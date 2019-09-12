شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تشارك فى مهرجان الياسمين بدمشق.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة فايا يونان للسفر إلى لسوريا وتحديد منطقة دمشق للمشاركة فى فعاليات مهرجان الياسمين، ومن المقرر أن تبدأ أولى حفلات مهرجان يوم الخميس المقبل.
وتأتى هذه حفل احتفالًا بإطلاق ألبومها "حكايا القلب"، والتى أطلقت جميع أغانيه فرادى خلال الأسابيع الماضية بشكل فيديو كليبات مصورة، مثلت كل منها حكاية غنائية مختلفة عن الأخرى، ومنها استوحت اسم "حكايا القلب" ليكون عنوان الألبوم، منها "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا".
وحققت فايا يونان انتعاشة فنية غير مسبوقة خلال العام المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيرى، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.
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