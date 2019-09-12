شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج وأحمد كامل وشارموفرز فى حفل غنائى واحد بالتجمع الخامس.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أحمد كامل للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب مصطفى حجاج وفرقة شارموفرز، غدا الجمعة 13 سبتمبر، فى التجمع الخامس. ويعد أحمد كامل أحد أبرز المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر تحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف من خلال أغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليون، وحقق انتشارًا واسع مؤخرًا بأحدث أغنياته "مبقتش أخاف من الليل". يذكر أن أحمد كامل طرح مؤخراً أغنية "مش شرط" التى كتب كلماتها ولحنها .

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