شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. لحظة دخول أحمد فهمى وهنا الزاهد وأول رقصة للعروسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل العروسان أحمد فهمى وهنا الزاهد قاعة حفل زفافها وسط فقرات العاب نارية مميزة، حيث دخل فهمى أولا ثم لحقته هنا ليذهب ويصحبها ويرقص معها slow وسط تفاعل كبير من الحضور.

ومن أبرز النجوم الذين يحضرون الحفل أحمد عز، كريم عبد العزيز، اشرف عبد الباقى، لبلبة، اكرم حسنى، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، اسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفني هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.

كما يحضر المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أحمد خالد موسي، محمد علي رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، عماد زيادة، وعدد اخر من النجوم مازالوا يتوافدون على الحفل

ودعا العروسان عدد كبير من أصدقائهما فى الوسط الفنى من فنانين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين لمشاركتهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مع وجود تنظيم كبير فى الدخول للحفل خاصة وأنهما لم يدعو مصورين من وسائل الاعلام لتغطية الحفل.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

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