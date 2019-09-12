شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هنا الزاهد "عروسة باربى" فى حفل زفافها على أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة هنا الزاهد فى كامل أناقتها فى حفل زفافها على النجم أحمد فهمى، وكأنها "عروسة باربى" من روح ودم كما يحب أن يطلق عليها عشاقها.

ومن أبرز النجوم الذين يحضرون الحفل أحمد عز، كريم عبد العزيز، اشرف عبد الباقى، لبلبة، اكرم حسنى، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، اسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفني هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.

كما يحضر المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أحمد خالد موسي، محمد علي رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، عماد زيادة، وعدد اخر من النجوم مازالوا يتوافدون على الحفل

ودعا العروسان عدد كبير جداً من أصدقائهما فى الوسط الفنى من فنانين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين لمشاركتهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مع وجود تنظيم كبير فى الدخول للحفل خاصة وأنهما لم يدعو مصورين من وسائل الاعلام لتغطية الحفل.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



















