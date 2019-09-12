شكرا لقرائتكم خبر عن "شد الفيشة".. دويتو جديد لحميد الشاعرى وهانى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الكابو حميد الشاعرى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو كليب لأحدث أغانيه السنجل التى جمعته بالمغنى هادى عادل، تحت اسم "شد الفيشة".

الأغنية لاقت نجاحا كبيرا بين جماهير الاثنين، وتلقى الشاعرى الكثير من التعليقات الإيجابية على الفيديو كليب الجديد، بسبب الشكل الجديد الذى طرح به الفيديو كليب، بالإضافة إلى كلمات الأغنية التى لاقت استحسان المعجبين.

أغنية شد الفيشة هو أول دويتو بين الكابو حميد الشاعرى وهانى عادل، ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحي، وتوزيع حميد الشاعري.

وكلمات الاغنية هى :

شد الفيشه و أجازه.... عندك شرم و مارينا... ترجع فريش طازه... ما تجرب يلا بينا.... ادي اخرة الجوازة... احنا اتضحك علينا ..ماتسالش ليه .. ما تسألش ليه

دايما بيقولو الناس للناس.. وزع احساس علي كل الناس.. الضحكة ثواب في وشوش الناس... الله الله الله علي الناس ..

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شد الفيشه و اجازه.... عندك شرم و مارينا... ترجع فريش طازه... ما تجرب يلا بينا.... ادي اخرة الجوازة... احنا اتضحك علينا ..هنشيل هم ليه.. هنشيل هم ليه

لو تدي الدنيا بوسه... وتقولها دلعيني... دي هتعملك عروسه... و هتضحكلك يا عيني... لو ضاع عمرك دي حوسه... ده كلام بينك و بيني... هنشيل هم ليه .. هنشيل هم ليه

اضحك روق مزاجك... مش واخدين منها حاجه.. سيبك من اللي سابك.. ماتشلش هم حاجه.. لم حبيبك صحابك... اللمه دي احلي حاجه.. هنشيل هم ليه .. هنشيل هم ليه

دايما بيقولو الناس للناس.. وزع احساس علي كل الناس.. الضحكة ثواب في وشوش الناس... الله الله الله علي الناس ..

شد الفيشه و اجازه.... عندك شرم و مارينا... ترجع فريش طازه... ما تجرب يلا بينا.... ادي اخرة الجوازة... ياختي اسماله علينا ..ماتسألش ليه .. ماتسألش ليه