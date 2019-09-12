5 معلومات و20 صورة عن خطيبة تامر عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الفنان تامر عاشور عن خطبته لفتاة من خارج الوسط الفنى تدعى دارين حلمي.

نشر عاشور صورة تجمعه بدارين، وعلق: "مش هذوق في الكلام، وأقول قصة حب كبيرة، أنا عرفت دارين من فترة قريبة، وهأقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة، وهقول إني بحبها قدام كل الناس، وأتمنى تعيش معايا العمر كله، وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".

وردت عليه دارين: "بحبك يا تامر، يا رب كل حاجة حلوه واحنا مع بعض"، ليرد عليها: "الصغنن، بموت فيكي".

وإليكم بعض المعلومات عن دارين حلمي

خريجة كلية الإعلام

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تتمنى أن تكون إعلامية ناجحة

كانت مرشحة مصر في مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة، التي أقيمت مطلع العالم الحالي.

ومن بين أميناتها أن تمثل مصر وتكون سفيرة لها في المحافل الدولية.

أما هواياتها فهي الرقص والقراءة والتمثيل.

يشار إلى أن الفنان تامر عاشور احتفل بوصول ابنته الأولى، في شهر أبريل الماضي، والتي أطلق عليها "أيام"، وهو اسم ألبومه الأخير نفسه، فيما لم ينشر أخبار عن انفصاله عن زوجته.