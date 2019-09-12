محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يحتفل الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، الآن، بزفافهما بأحد فنادق القاهرة، بعد حوالي عام على خطوبتهما.
ونستعرض في هذا التقرير، أبرز اللقطات في حفل الزفاف، التي تلخصت في لحظة دخولهما على موسيقى الزفاف، كما بكت والدتها على صوت الفنان مدحت صالح وهو يغني "بنتي"، كما رقص فهمي مع والدته على صوت أحمد جمال، وحرص فهمي على تقبيل زوجته عند دخولهما، كما قدمت هنا وصلة رقص شعبي بطريقة كوميدية على نغمات إحدة الأغنيات، وحرص فهمي على الرقص مع والدته خلال الحفل.
بكاء والدتها وشقيقتها
هنا ترقص مع والدتها وشقيقتها
رقص فهمي وهنا
هنا ترقص شعبي
لحظة دخول فهمي وهنا
فهمي يقبل هنا
لحظة ظهور هنا الزاهد
لحظة ظهور أحمد فهمي
فهمي يرقص مع والدته
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| قبلة ووصلة رقص لهنا وبكاء والدتها.. لقطات من زفاف فهمي وهنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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