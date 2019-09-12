ياسمين عبدالعزيز بإطلالة أنيقة وصبري فواز بصحبة ميرفت أمين.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التوصال الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة برفقة صديقتها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة "كاوبوي" بأحد الأماكن العامة.

صبري فواز

نشر الفنان صبري فواز، عبر صفحته الرسمية بموقعي إنستجرام وفيسبوك، صورة جديدة تجمعه بالفنانة الكبيرة ميرفت أمين.

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شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صفراء أنيقة.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال جذابة.

باسم ياخور

نشر الفنان السوري باسم ياخور، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بصديقته الفنانة السورية نادين تحسين بك.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، من داخل سيارته.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان