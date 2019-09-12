محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان أحمد فهمي وهو يرقص مع والدته في حفل زفافه، الذي يقام حاليًا بأحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة.
وظهر فهمي في الفيديو وهو يحتضن والدته ويرقص معها أمام الحضور، كما ظهرت هنا الزاهد أيضا وهي ترقص مع أحد الأشخاص.
حضر حفل الزفاف الذي يقام الاَن بأحد الفنادق، عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، والإعلامي عمرو الليثي، ويوسف الشريف، ومحمود عبدالمغني، ومصطفى شعبان، واَخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| أحمد فهمي في وصلة رقص مع والدته في حفل زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.