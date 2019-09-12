بالفيديو| أحمد فهمي في وصلة رقص مع والدته في حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان أحمد فهمي وهو يرقص مع والدته في حفل زفافه، الذي يقام حاليًا بأحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة.

وظهر فهمي في الفيديو وهو يحتضن والدته ويرقص معها أمام الحضور، كما ظهرت هنا الزاهد أيضا وهي ترقص مع أحد الأشخاص.

حضر حفل الزفاف الذي يقام الاَن بأحد الفنادق، عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، والإعلامي عمرو الليثي، ويوسف الشريف، ومحمود عبدالمغني، ومصطفى شعبان، واَخرين.