كريم عبدالعزيز ويوسف الشريف في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الإعلامي عمرو الليثي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، من حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، الذي يقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وظهر في الصورة كل من الفنان كريم عبدالعزيز والفنان يوسف الشريف والفنان محمود عبد المغني، وأشرف عبدالباقي، وعلق الليثي على الصورة: " مع الحبايب في فرح أحمد فهمي".

ويقام الآن حفل زفاف فهمي وهنا، بأحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.