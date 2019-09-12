بهذه الكلمات.. نبيل الحلفاوي يحيي ذكرى ميلاد صالح سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان نبيل الحلفاوي، ذكرى ميلاد الفنان الراحل صالح سليم الـ 89، إذ أنه من مواليد 11 سبتمبر 1930.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر"، وكتب: " صالح سليم سيبقى ملهما ومعلما لكل رؤساء النادي الأهلى، بل ولمن يشاء من القيادات المحترمة في كل المؤسسات".

يذكر أن صالح سليم هو لاعب كرة قدم سابق في فريق النادي الأهلي، وشارك في العديد من الأدوار السينمائية، ويعتبر من أبرز رموز الرياضة في مصر والعالم العربي، وتوفي 6 مايو 2002، في لندن .