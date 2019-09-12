"غيابك خسارة.. وصعد إلى السماء نجمًا".. رسائل نجوم الفن للمخرج الراحل سيمون أسمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم التعازي في المخرج اللبناني سيمون أسمر، الذي رحل مساء اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة إليسا، والإعلامية منى أبو حمزة، ونوال الزغبي، واَخرين.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز رسائل النجوم:

أمل عرفة

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة صورة للراحل سيمون أسمر، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت: " اللي عندهن وفي قلال وبس تخلص المصلحة ما بيعودو بيعرفوا الشخص، سيمون أسمر صانع النجوم صعد إلى السماء نجمًا يضاهي الكثيرين ممن صنعهم، فلترقد روحه بسلام".

بسكال مشعلاني

نشرت الفنانة بسكال مشعلاني صورة للراحل سيمون أسمر، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر"، وعلقت: " وداعا يا أستاذ سيمون أسمر، اسم جديد كبير من لبنان يرحل، الله يرحمك كنت وستبقى بصمة مهمة في صناعة الفن والنجوم، أنا كان لي الفخر أني كنت من أحد تلاميذك وكنت أسمع نصايحك، رح نضل نتذكرك نحنا والتاريخ".

نجوى كرم

وكتبت الفانة اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها بموقع " تويتر"، : " كنت بمعركة الفنّ، كان الفنّ بحاجة إلك.. إنت كنت عنوانو..الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

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إليسا

فيما علقت الفنانة اليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر": " الله يرحمك يا أستاذ. أنت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي، وكلنا كان إلنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الأيام، ورح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح. نفسك بالسما".

ديانا حداد

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة للراحل سيمون أسمر، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر"، وعلقت: " ورحل صانع النجوم صاحب النظرة الفنية الثاقبة المخرج، رجل لن يتكرر في الفن، وداعًا".

نوال الزغبي

وكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر":" الرحمة لروح المخرج الكبير، كان علامة فارقة بعالم التلفزيون والإعلام وصناعة الفن، تعازي لعائلته وكل محبيه".

فارس كرم

وكتب الفنان فارس كرم تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر": " غيابك خسارة كبيرة للفن والتلفزيون ولكل شخص عرفك، الله يرحمك".

ماجي بو غصن

كما علقت الفنانة ماجي أبو غصن، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر"،: " سيمون أسمر عراب الفن بلبنان، اسم كبير بينشاق الحال فيه، غاب بس راح يبقى اسمو مدرسة للأبد، الله يرحمه".

سيرين عبدالنور

ونشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة للراحل سيمون أسمر، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر":" العباقرة حياتهم جدل ورحيلهم إجماع، الله يرحمك العبقري".

يذكر أن سيمون أسمر، وُلد في يناير 1943، وهو مخرج لبناني. وصاحب "استديو الفن"، ويلقب بصانع النجوم الأول في لبنان.