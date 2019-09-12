بالصور والفيديو|هنا الزاهد في كواليس "جلسة الزفاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة هنا الزاهد في كواليس جلسة الزفاف.

وظهرت هنا خلال الجلسة بفستان مكشوف من الاكتاف، واستخدمته خصيصًا لهذه الجلسة بعيدًا عن فستان الزفاف.

يذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفلان اليوم الأربعاء بحفل زفافهما بعد عام واحد من ارتباطهما.