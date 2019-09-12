محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة هنا الزاهد في كواليس جلسة الزفاف.
وظهرت هنا خلال الجلسة بفستان مكشوف من الاكتاف، واستخدمته خصيصًا لهذه الجلسة بعيدًا عن فستان الزفاف.
يذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفلان اليوم الأربعاء بحفل زفافهما بعد عام واحد من ارتباطهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو|هنا الزاهد في كواليس "جلسة الزفاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.