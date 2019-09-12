بالفيديو: نجمة عربية تهدد بكشف مكالمات مسجلة لفنانة تحاربها وتتجسس عليها

اثارت الفنانة التونسية لطيفة ضجة كبيرة بعد تصريحاتها الصحفية حول قيام فنانة أخرى لم تذكر هويتها، بالتجسس عليها ومحاربتها على مدار 20 عاما خلال مشوارها الفني.

واكدت في لقاء مع برنامج theinsider بالعربي أنها تعرضت لحرب تجسس منذ 20 عاما ومستمرة حتى الآن، وليس فقط حول اعمالها الفنية وتحضيراتها لاغانيها، بل وصل الامر إلى التجسس على أدق التفاصيل الحياتية من قبل فنانة تعرفها جيداً إلا أنها امتنعت عن الكشف عن اسمها.

وقالت: “هناك مطربة تتجسس عليَ وتريد أن تعرف كل شيء عني وعن أصدقائي وعن أي مناسبة أو حفل أشارك به وفوجئت مؤخرًا بإتصالها بملحن كي تعاتبه على تعاونه معي وتسأله عن تفاصيل ألبومي الجديد”.

وأضافت: “أنا شخصية متسامحة لأبعد الحدود ومع الجميع وأقول لها خليكي في حالك وكل واحد في حاله وبلاش أذى”.

واكدت انها متسامحة جداً ولكنها بدأت تغضبها بتصرفاتها، وهددتها قائلة: “نحن في عصر التكنولوجيا تأكدي أن في تسجيلات”، في اشارة الى انها تمتلك مكالمات مسجلة بصوتها وقد تنشرها عبر السوشيال ميديا لفضحها.

ورفضت لطيفة الكشف عن اسم هذه الفنانة، مما أثار جدلاً بين متابعيها الذين فشلوا في تخمين اسم المطربة التي تتجسس عليها وأثارت غضبها بهذا الشكل.