تحرص الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها وجمهورها بأصدق التفاصيل والمعلومات الخاصة بحياتها الشخصية، وكان اخرها حديثها هن تفاصيل خاصة بحياتها قبل الشهرة ومعاناتها من عادة سيئة.
واكدت في مقطع فيديو متداول أن شعرها كان طويلا جدا حتى الركبة قبل دخولها الى الجامعة، ولكن عوامل طبيعية ونفسية ودخولها في مجال الفن واضطرارها للاهتمام به باستمرار تماشيا مع الموضة دفعتها إلى قصه والتخلّي عنه.
وكشفت بعفوية عن احدى عاداتها السيئة التي كانت والدتها تضربها عليها كثيواً وهي “أكل أظافرها” بشكل مستمر، مشيرة الى انها تخلّت عنها خلال مرحلة الثانوية العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بلقيس تكشف للمرة الأولى عن أسوأ عاداتها.. وهذا ما قامت به والدتها لمنعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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