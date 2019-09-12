بالفيديو.. هيا الشعيبي مع حفيدة إلهام الفضالة: ان شاء الله انا احمل

ظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في مقطع فيديو جديد وهي تحمل طفلة حديثة الولادة بدا أنها حفيدة الممثلة إلهام الفضالة.

واشارت إلى أنها ترغب في اصطحاب الطفلة معها بعد احضار أغراضها، وهو ما عارضته الفضالة. ولفتت الأنظار بتمنيها أن تصبح حاملاً بدورها.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وتراوحت آراء هؤلاء بين من تمنى للفنانة أن تحقق أمنيتها ومن اعتبر أنه أمر شخصي ولا داع للتحدث بشأنه على مواقع التواصل.

ويشار إلى أن الفنانة تعرضت لهجوم ناري من الطبيب المثير للجدل محمد الصفي على خلفية ما قالته عن وجود الهنود في المتاجر في بلدها.

واتهمها على إثر ذلك بالعنصرية ما دفعها إلى الرد من خلال مقطع مصور نشرته على حسابها على “سناب شات” حيث كتبت: “مو تحط دولك ودوب الأوادم بالسناب عشان شهرة ما لها أي هدف أو داعي. فهمت وين كلامك عن الظروس كيفه تزرع. مو تتكلم عن الناس وانت مو عارف اساساً شنو هل ناس يا بو معلومات مأكدة. أقولك شي؟ روح افتح عيادتك 3 شهور بالمجان حق الناس المحتاجة”.

وأضافت: “من طق الباب سمع الجواب. خلصت من الدكتورة خلود وجبتني والله خلود والنعم فيها انت طلعت راعي مشاكل”.