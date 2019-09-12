بالفيديو: دانة الطويرش تتحدث عن حاجة هذه المنطقة في وجه طفلتها للشد وتثير الغضب

ظهرت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش في فيديو قصير جديد برفقة ابنتها المولودة حديثاً.

وبدت وهي تجلس واضعة إياها على ركبتيها ومراقبة ملامحها. وأثارت الانتباه بالإشارة إلى أن منطقة أسفل الذقن أو اللغلوغ لدى الطفلة يحتاج إلى الشد.

وسمع صوت امرأة لم تحدد هويتها وهي توضح بأن هذا أمر طبيعي وأنه يتغيّر مع مرور الوقت.

واطلق هذا موجة من الانتقادات في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق إنستغرام.

ورأى بعض المتابعين أن الفاشينيستا تدعي عدم معرفة اي أمر يتعلق بالأطفال فيما أعرب الكثيرون عن استغرابهم تحدثها عن عملية شد لطفلة رضيعة.

ويشار إلى أن دانة ظهرت في وقت سابق في صورة تناقلها رواد المواقع مرتدية ملابس منزلية ضيقة إلى حد ما أظهرت التغيير الذي طرأ على شكل جسمها بسبب الحمل.

كما لفتت الانظار بأول جلسة تصوير لها مع زوجها حيث حققت نسبة إعجاب مرتفعة بعد نشرها الصور على حسابها على التطبيق.