في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "دبي"، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وخلال الأشهر الأخيرة كان كل أسبوع له بروفة خاصة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، مقاطع فيديو لحفل زفاف الفنان احمد فهمى وهنا الزاهد أثناء تأديتهما رقصة First Dance.\
يأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.
وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قال خلال لقائه
وأكد أنها فضلت شكل الورود في الفستان، وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقِ إعجابها، كما أنه لم يعجبه هو الآخر، وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رقصة الـ First Dance لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد في حفل زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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