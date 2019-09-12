طرحت الباند العالمي ديملايت أحدث كليبتها بعنوان "WE THE BONES"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الباند العالمي ديملايت طرح سابقًا ألبوم بعنوان "Kingdom of Horrors"، ويحتوي الألبوم على 10 أغاني أبرزهم: "THE RED KING"، "BLEEDING SUNRISE"، "LAPIS ANIMAE"، وحقق الألبوم نجاحًاواسعًا، منذ طرحه بالأسواق العالمية. "Kingdom of Horrors"، ويحتوي الألبوم على 10 أغاني أبرزهم: "THE RED KING"، "BLEEDING SUNRISE"، "LAPIS ANIMAE"، وحقق الألبوم نجاحًاواسعًا، منذ طرحه بالأسواق العالمية. Advertisements ومن ناحية آخرى تستعد باند ديملايت لإحياء جولتهم الغنائية في روسيا حفلها، والتي من المقرر أن تبدأ من يوم الجمعة الموافق 13، حتي يوم الأحد الموافق 22 من سبتمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ديملايت تطرح "THE BONES" أحدث كليبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.