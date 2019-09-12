كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 12:57 صباحاً - خيم الحزن على الوسط الفني في لبنان بعد الاعلان عن وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقد امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتغريدات وتدوينات العزاء على الراحل الذي ساهم في صناعة عدد كبير من نجوم الغناء الحاليين.

فقد كتبت هيفاء وهبي: “وداعا للأستاذ الكبير #سيمون_اسمر ستظلل في ذاكرة لبنان واللبنانيين رحمك الله..

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كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء واليسا ونانسي ونوال ونجوى ينعون الراحل سيمون اسمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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