وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر "صانع النجوم"

توفي المخرج اللبناني سيمون أسمر، الذي اشتهر على مدى عقود بأنَّه صانع النجوم، الأربعاء، عن 76 عاماً.

وعانى أسمر في أيامه الأخيرة من مرض عضال وتوفي بأحد مستشفيات بيروت.

أسمر أطل للمرة الأولى عام 1972 في برنامج "استوديو الفن" عبر تلفزيون لبنان الرسمي، ومن هذا البرنامج أطلق نجومية العديد من الفنانين اللبنانيين وبينهم ماجدة الرومي ووليد توفيق وعبدو ياغي وغيرهم.

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وعلى مدى أعوام ظل "استديو الفن" أكاديمية لتخريج النجوم وبينهم في الثمانينيات راغب علامة، ربيع الخولي، نجوى كرم، عاصي الحلاني، إليسا، نوال الزغبي، وائل كفوري وغيرهم من النجوم في مجالات الغناء والتقديم.

ونعته إليسا على "تويتر" قائلة: "الله يرحمك يا أستاذ. أنت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي وكلنا كان لنا شرف نمر بمدرستك بيوم من الأيام وروح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح".

كما نعته نجوى كرم على "تويتر" قائلة: "كنت بمعركة الفن، كان الفن بحاجة إلك.. أنت كنت عنوانه.. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

ويعد أسمر أحد أشهر معدي ومخرجي البرامج الفنية والترفيهية والسياسية والثقافية والمسابقات في تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي) إذ كان مدير قسم برامج المنوعات فيها وقد تنقل لاحقاً بين العديد من المحطات اللبنانية.

ونال أكثر من 20 جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم منها جائزة أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994 وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه.