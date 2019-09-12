سيمون أسمر يُفارق الحياة.. والمشاهير يتسابقون على نعيه بكلمات مؤثرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُوفي المخرج اللبناني سيمون أسمر، الملقّب بـ"صانع النجوم"، مساء الأربعاء، وذلك بعد صراع مع المرض عن عُمر ناهز الـ76 عامًا.

وأعلن الإعلامي اللبناني نيشان عن وفاة أسمر داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدًا في منطقة الأشرافية، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر "تويتر".

وكتب نيشان، قائلًا: "اتّصلت بي السيدة تريز البستاني وأبلغتني أن الاستاذ سيمون أسمر توفّي قبل لحظات رحمه الله".

وتحوّل موقع التغريدات "تويتر" إلى دفتر عزاء، حيث تسابق العديد من نجوم ونجمات الفن، خاصًة في لبنان على نعي أسمر.

وكتبت النجمة إليسا: "الله يرحمك يا أستاذ، إنت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي، وكلنا كان إلنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الأيام، ورح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح، نفسك بالسما سيمون أسمر".

أما النجمة نجوى كرم، فقالت: "كنت بمعركة الفنّ، كان الفنّ بحاجة إلك، إنت كنت عنوانه، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، سيمون أسمر".

وعلق الملحن هشام بولس: "تاريخ لبنان الحديث لن ينسى المخرج، والرّائد المُبدِع في مجال البرامج التّرفيهيّة الفنيّة، وصاقل النّجوم، الأستاذ سيمون أسمر، فلتُعايِن روحك وجه الربّ ولتسترح مع الأبرار والقدّيسين!، وداعًا سيمون أسمر".

وكتب الناقد اللبناني جمال فياض: "وداعا سيمون الكبير، برحيل سيمون أسمر، تنطوي صفحة في عالم صناعة النجوم في لبنان والعالم العربي، قد لا تتكرّر بعده! ليرحم الله سيمون أسمر الكبير!، يعزّيني أني بدأت العمل في الصحافة بمهمة تغطية تصوير برنامج (ستوديو الفن) وأني كنت آخر من وجه له التحية بالتكريم في مهرجان الزمن الجميل".

أما الفنانة ديانا حداد، فنشرت صورة لسيمون أسمر، وقالت: "ورحل صانع النجوم صاحب النظرة الفنية الثاقبة المخرج سيمون أسمر، رجل لن يتكرر في الفن، وداعًا سيمون أسمر".

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فيما نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، جمعتها بسيمون أسمر، وعلقت: "رح نشتقلك سيمون أسمر"

أما الفنانة المصرية شذى، فقالت: "في ذمة الله المخرج اللبناني العظيم، سيمون أسمر الله يرحمك، لبنان".

وودعته مريم البسّام، مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد: "الراحل سيمون أسمر عانى في سنواته الأخيرة من مرض عضال تم تشخيصه بقلة وفاء بعض الفنانيين والمؤسسات الذين انصرفوا عنه لدى محنته وسجنه، وكل حدا عم ينعي اليوم ورفض المساعدة مبارح، مش كتير رح نصدقوا ما يواخذنا، سيمون أسمر، نجمة في سمائنا".

وأكد فارس كرم، أن غياب سيمون أسمر يعد خسارة كبيرة، وكتب: "غيابك خسارة كبيرة للفن والتلفزيون ولكل شخص عرفك، الله يرحمك سيمون أسمر".

ونعته نانسي عجرم بقولها: "أحر التعازي لعائلة المخرج الكبير سيمون أسمر، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

وقالت الفنانة نوال الزغبي: "الرحمة لروح المخرج الكبير سيمون أسمر، كان علامة فارقة بعالم التلفزيون والإعلام وصناعة الفن، تعازيّ لعائلته ولكل محبيه".

ووصفته سيرين عبدالنور، في نعيها له بالعبقري: "العباقرة حياتهم جدل ورحيلهم إجماع، الله يرحمك، العبقري سيمون أسمر".

أما سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا"، فنعاه قائلًا: "فقدت الأسرة الفنية في لبنان والعالم العربي منذ قليل أحد أهم صانعي النجوم الذي له دور كبير في نجومية كثير من النجوم اللبنانيين في الساحة الفنية، وترك بصمة وبنفس الوقت ترك فراغا في الساحة الفنية، تعازينا الحارة لأسرته الكريمة وللوسط الفني سيمون أسمر".

وأكدت الفنانة ماغي بوغصن، أنه عرّاب الفن: "سيمون أسمر عراب الفن بلبنان، اسم كبير بينشاف الحال فيه، غاب بس رح يبقى اسمه مدرسة للأبد".

واعتبرت الفنانة السورية أمل عرفة أن سيمون أسمر، من الفنانين القلائل الذين لديهم وفاء، فقالت في تعليق أرفقته عبر صورة له: "اللي عندهون وفى قلااااااااااال وبس تخلص المصلحة ما بيعودو بيعرفوا الشخص، سيمون أسمر صانع النجوم صعد إلى السماء نجماً يضاهي الكثيرين ممن صنعهم، فلترقد روحه بسلام، أمل عرفة".