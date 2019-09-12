شكرا لقرائتكم خبر عن بالبيجاما وأشياء أخرى.. هكذا ظهرت نجمات هوليود بعرض أزياء Savage x Fenty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أمس عدد كبير من النجمات العالميات علي حضور عرض أزياء " Savage x Fenty " للنجمة العالمية ريهانا، وهو مخصص للملابس الداخلية و الـ lingeries، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك " New York Fashion Week ".

وما لفت الانظار أن النجوم الذين حضروا من أجل دعم ريهانا ظهروا بملابس اشبه بالـ lingerie و من أبرزهن بيلا حديد و نورماني و اشلي جراهام و كاسي موسجرافس وهالزي و جي جي حديد و فانيسا هادجنز وشانيل ايمان و آشلي بينسون و وغيرهن.

يذكر أن المواقع الشهيرة مثل " fashionunited " و " theguardian " أكدت أن القائمون علي العرض أكدوا انه لم يُسمح للحضور بإخراج الهواتف أو الكاميرات خلال عرض الأزياء ، لذلك لم يتمكن أي شخص من التقاط محتوى للنشر عبر الإنترنت.



أشلي بينسون

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اشلي جراهام



بيلا حديد



جي جي حديد



شانيل ايمان



كاسي موسجرافس



نورماني