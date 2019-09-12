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شكرا لقرائتكم خبر عن بالبيجاما وأشياء أخرى.. هكذا ظهرت نجمات هوليود بعرض أزياء Savage x Fenty والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أمس عدد كبير من النجمات العالميات علي حضور عرض أزياء " Savage x Fenty " للنجمة العالمية ريهانا، وهو مخصص للملابس الداخلية و الـ lingeries، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك " New York Fashion Week ".
وما لفت الانظار أن النجوم الذين حضروا من أجل دعم ريهانا ظهروا بملابس اشبه بالـ lingerie و من أبرزهن بيلا حديد و نورماني و اشلي جراهام و كاسي موسجرافس وهالزي و جي جي حديد و فانيسا هادجنز وشانيل ايمان و آشلي بينسون و وغيرهن.
يذكر أن المواقع الشهيرة مثل " fashionunited " و " theguardian " أكدت أن القائمون علي العرض أكدوا انه لم يُسمح للحضور بإخراج الهواتف أو الكاميرات خلال عرض الأزياء ، لذلك لم يتمكن أي شخص من التقاط محتوى للنشر عبر الإنترنت.
أشلي بينسون
اشلي جراهام
بيلا حديد
جي جي حديد
شانيل ايمان
كاسي موسجرافس
نورماني
هالزى
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