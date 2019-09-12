شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج اللبنانى سيمون أسمر عن عمر 76 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، منذ قليل، وفاة المخرج اللبنانى البارز سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما، تاركا العديد من الأعمال الفنية مثل برنامج "ستوديو الفن" و"نهر الفنون" أكبر تجمع سياحى فنى فى لبنان.

وكان الإعلامى نيشان قد نشر خبر وفاته قائلاً: "سيمون أسمر فى ذمة الله، سيبقى فضل الأستاذ على كثر، رحمه الله".

وغرّد الإعلامى جمال فياض ناعيا أسمر قائلاً: "برحيل سيمون أسمر تنطوى صفحة فى عالم صناعة النجوم فى لبنان والعالم العربى قد لا تتكرر بعده! ليرحم الله سيمون أسمر الكبير! يعزّينى أنى بدأت العمل فى الصحافة بحضورى برنامج (ستديو الفن)، وأنى كنت من آخر من وجه له التحية بالتكريم فى مهرجان الزمن الجميل".

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وغرّدت الفنانة نانسى عجرم وكتبت: "أحر التعازى لعائلة المخرج الكبير سيمون أسمر. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

وكان المخرج الكبير سيمون أسمر تعرض لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها أحد مستشفيات بيروت، منذ أسبوع.

وعرف المخرج اللبنانى سيمون أسمر فى لبنان بـ"صانع النجوم"، وطوال مسيرته الفنية حصد أكثر من 20 جائزة فى لبنان ومختلف أنحاء العالم منها جائزة أفضل مبدع تليفزيونى عام 1994.