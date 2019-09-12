شكرا لقرائتكم خبر عن "بعدك حياتى تمام".. مصطفى حجاج يطرح رابع أغانى ألبومه الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى حجاج أغنية جديدة بعنوان "بعدك حياتى تمام"، وهى رابع أغانى ألبومه الجديد "هتزهزه"، والأغنية كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهندسة صوتية هانى محروس.

ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وقرر طرح أغنية كل أسبوع، والبداية كانت بأغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادى وياسر نور.

وكان آخر كليب طرحه مصطفى حجاج أغنية "اعمل الصح" وهى أغنية وطنية، من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة.