شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 سنوات على عرض أولى حلقات The Vampire Diaries.. أسرار جديدة عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 10 سنوات على طرح أولى حلقات مسلسل مصاصى الدماء The Vampire Diaries، حيث طرحت أول حلقة من الموسم الأول على شبكة CW الأمريكية يوم 11 سبتمبر من عام 2009.



The Vampire Diaries

ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا بين متابعيه سواء فى الولايات المتحدة المريكية، أو حول العالم، واستمر المسلسل فى العرض لمدة 8 مواسم كاملة، وعرض منه 171 حلقة.

وعرضت آخر حلقات المسلسل فى 10 مارس من عام 2017، مما جعل متابعى المسلسل يشعرون بـ حزن شديد، وطلبوا وجود مواسم أخرى من العمل، الذى اشتق عنه اثنان من المسلسلات اللذان يعرضان إلى الآن، وهما The Originals، و Legacies، واللذان يدوران حول نفس قصة المسلسل.

وبعد 10 سنوات من طرح المسلسل عالميا كشف تقرير جديد نشر على موقع "eonline" بعض الأسرار حول المسلسل وهى:

1 - الممثلة جيسيكا سيمبسون كانت ستلعب دور البطولة فى البداية، ومن ثم وقع الاختيار على الممثلة التي أدت الدور نينا دوبريف بعد تجارب الأداء التي أقيمت للدور.

2 – تقدم الممثل إيان سوميرهالدر ليلعب دور مصاص دماء في مسلسل True Blood، ولكنه لم يقنع القائمين على العمل، ليتم اختياره لبطولة مسلسل The Vampire Diaries لمدة 8 مواسم.

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3 – إضافة شخصية شقيق إيلينا الذى لعبها الممثل الشاب وستيفن آر مكوين، وظهر باسم "جريمى".



The Vampire Diaries

4 - تغيير اسم خالة إيلينا من جوديث إلى جينا.

5 - تغيير اسم مات الأخير من Honeycutt إلى دونوفان، الذى لعب دوره الممثل الشاب زاك روريج.

6 – جعل شخصية كارولين التى لعبتها الممثلة الشابة كانديس أتشولا صديقة لـ إيلينا بدلا من عدوتها.

ودار مسلسل The Vampire Diaries في مدينة ميستك فالز التي تقع في ولاية فرجينيا الأمريكية حول الأساطير والمخلوقات الخيالية "مصاصى الدماء، والـ Werewolves أو المستذئبين"، كما احتوى المسلسل على الكثير من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين أبطال العمل، سواء في علاقات الحب، أو لصداقة أو الأهل.

وتحول العمل بواسطة الكاتب كيفين ويليامسون، والمنتجة جوليا بليك، إلى مسلسل تليفزيونى استنادًا على سلسلة كتب حملت نفس الاسم للمؤلفة ليزا جين سميث.



The Vampire Diaries

المسلسل كان من بطولة مجموعة متميزة من الممثلين الذين تعلق بهم الجمهور كثيرا، وهم إيان سوميرهالدر، ونينا دوبريف، وبول ويسلى، وكانديس أتشولا، وكاترينا جراهام، وستيفن آرمكوين، وغيرهم.