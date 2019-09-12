شكرا لقرائتكم خبر عن تفتكروا مين؟!.. نجمة شباك لأكثر من 25 عاما واسمها الحقيقى فاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بـ"دلوعة السينما"، بدأت مسيرتها الفنية فى عام 1947 حتى عام 1984، قدمت خلالها عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.





حققت نجاحات وإيردات عالية للمنتج أنور وجدى فى أفلام "ليلة العيد" و"ليلة الحنة"، وتوالت نجاحاتها فى أدوارها الخفيفة وثنائياتها مع كمال الشناوى التى حققت نجاحات وإيرادات كبيرة للمنتجين، منها "حمامة السلام"، و"عدل السماء" و"الروح والجسد" و"ساعة لقلبك" و"ظلمونى الناس"، وظلت نجمة الشباك الأولى لمدة تزيد عن ربع قرن، كما يؤكد الكاتب سعد الدين توفيق فى كتابه "تاريخ السينما العربية"، وتوالت نجاحاتها فى الخمسينيات من القرن العشرين وثنائياتها مع عماد حمدى وكمال الشناوى بأفلام "أشكى لمين" و"أقوى من الحب"، و"ارحم حبى".

Advertisements

جاء صعودها الفارق عندما قامت بالاشتراك فى فيلم "المرأة المجهولة" لمحمود ذو الفقار، وكانت تبلغ 28 عاماً، والنقلة الأخرى فى حياتها من خلال أفلامها مع صلاح ذو الفقار والتى أخرجت طاقاتها الكوميدية فى فيلم "كرامة زوجتى" وفيلم "عفريت مراتى"، وقدما أيضًا فيلم "أغلى من حياتى".

اعتزلت الفن عندما أكملت عامها الخمسين، وتوفيت يوم الثلاثاء 28 نوفمبر عام 2017 عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.