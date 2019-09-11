نانسي عجرم تُذهل الجمهور على طبيعتها بصورة بلا مكياج

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:53 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صورة جديدة لها بدون مكياج، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأذهلت نانسي الجمهور بصورتها، اذ انها بدت على طبيعتها مميزة وجميلة كالعادة.

وعلّقت نانسي على صورتها قائلة: “قناعة ثم ابتسامة .. لا تحتاج الحياة اكثر من ذلك”، ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذي اثنوا على اطلالتها.

الجدير ذكرها ن نانسي عجرم احتفلت مؤخرا بعيد زواجها اذ انها وجهت رسالة رومانسية لزوجها الدكتور فادي الهاشم على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.