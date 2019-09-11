كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:53 مساءً - توفي المخرج الكبير سيمون أسمر عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.
ومع رحيل أسمر يكون لبنان طوي صفحة مبدع صنع جيلا بأكمله من الفنانين.
أسمر رحل الا أن بصمته ستبقى موجودة في عالم الفنّ والشاشة الصغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المخرج سيمون اسمر عن عمر يناهز الـ ٧٦ عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.