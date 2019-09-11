وفاة المخرج سيمون اسمر عن عمر يناهز الـ ٧٦ عاما

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:53 مساءً - توفي المخرج الكبير سيمون أسمر عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.

ومع رحيل أسمر يكون لبنان طوي صفحة مبدع صنع جيلا بأكمله من الفنانين.

أسمر رحل الا أن بصمته ستبقى موجودة في عالم الفنّ والشاشة الصغيرة.