فن ومشاهير

شاهدوا أحمد سعد يطلق “يا مدلع” في الملهى الليلي

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:53 مساءً - بعدما شوّق الفنان المصري ​أحمد سعد​ متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيته الجديدة أطلق منذ قليل أغنيته المنفردة “يا مدلع”.
وظهر أحمد سعد في الفيديو كليب يطارد إحدى الفتيات في الشارع نهاراً ويسهر ويمرح مع الأخريات في الملاهي الليلية.

واختار سعد في هذه الأغنية من كلمات ايمن الطويل والحان محمد حمدي وتوزيع اشرف البرنس وصور الكليب تحت إدارة المخرج ايديسون أبا كاردس.

وتقول كلمات الأغنية:” يامدلع يامدلع ياسايبنى في نار قلبي مولع

طب كلمة بس يا ابو الكلام خالص

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ده انت اللى من الآخر ياواد خالص

ريحنى قول ياابن الحلال حاجه

ده انا فيك وقعت وقلبي مش خالص”.

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