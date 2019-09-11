رحيل صانع النجوم الاول المخرج سيمون أسمر

فارق المخرج اللبناني سيمون أسمر، الحياة منذ قليل وذلك بعد أيام من تواجده في المستشفى حيث كانت حالته الصحية حرجة جداً.

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سنوافيكم لاحقاً بكافة التفاصيل.

“أسمر” هو مؤسس برنامج أستديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان، كذلك معد ومخرج مئات البرامح الفنية والترفيهية والسياسية والثقافية والمسابقات وغيرها. نال أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم. له الفضل في نجاح مجموعة من الفنانين الذيي أطلوا كمواهب في برنامجه “استديو الفن”، وتحولوا مع الوقت إلى نجوم يتمتعون بشهرة واسعة في لبنان والعالمين العربي والغربي.

وكان سيمون أسمر قد دخل الى المستشفى بحالة حرجة، حيث تداعى العديد من الوجوه المعروفة، بالدعاء له بالشفاء العاجل. لقراءة التفاصيل: دعوات بالشفاء العاجل لصانع النجوم سيمون أسمر