سهى الوعل تُقدّم برنامجًا فنيًا جديدًا بعد نجاحها الأخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت المذيعة والناقدة السعودية سهى الوعل إلى ميكروفون الإذاعة مرة أخرى بعد موسم رمضاني ناجح، وذلك من خلال برنامجها الفني "كَت" الذي يُبث حاليًا على إذاعة "ألف ألف اف ام" المحلية.

وكان برنامج الوعل الرمضاني "إيش في عالتي ڤي" قد صُنّف كأجمل البرامج الإذاعية الفنية، ونالت عليه إشادات واسعة.

وتُقدِّم الوعل حاليًا مع إذاعة ألف ألف fm برنامج (كَت) الذي انطلق الأسبوع الماضي، وهو برنامج فني يومي يستمر على الهواء مباشرة لمدة ساعتين تستضيف خلاله أبرز الصحفيين والنقاد والنجوم العرب، وتفتح يوميًا جميع القضايا الفنية المطروحة على الطاولة وتحاور لكشف أدق تفاصيلها.

وانتقلت سهى الوعل من إذاعة جدة بعد سنوات من تقديمها للبرنامج الفني الأول على الإذاعة السعودية (فني جدًا) ، إلى إذاعة ألف ألف FM التي كانت قد أطلّت من خلالها في شهر رمضان الماضي عبر برنامج يومي فني بعنوان (إيش في عالتي ڤي) قيّمت فيه كل المسلسلات مع أهم النقاد الخليجيين والعرب واستضافت أبرز أبطال دراما رمضان.

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من جهة أخرى؛ تُحضّر سهى الوعل وبعد تجربة برنامج "حكايات مسلسلات" التي عُرضت عبر قنوات التواصل الاجتماعي في رمضان الماضي، تجربةً مشابهةً مع المخرج والمنتج السعودي رائد بصراوي، والتي من المفترض أن تُبصر النور بعد أقل من شهر.

يُشار إلى أن الوعل تُعتبر الناقدة الفنية السعودية الوحيدة، كما أن لها تجارب كبيرة من خلال المؤتمرات والندوات التي تُقام داخل وخارج السعودية.