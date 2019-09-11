أحلام وأصالة.. ما رأي الجمهور بخلافهما؟.. ومن أيَّدوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت النجمتان أحلام وأصالة نصري ضجةً واسعةً بين الوسط الفني والجمهور كذلك إثر الخلاف القائم بينهما، آخرها الهجوم العنيف من الفنانة الإماراتية تجاه زميلتها السورية.

وقالت أحلام في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا: "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك.. وعلى الأقل أنا أجرأ منك"، كما وصفت أصالة بـ"الثعبان".

وردّت أصالة على أحلام بطريقة غير مباشرة وقالت:" كلّ إناء بما فيه ينضح".

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وتشهدُ العلاقة بين أحلام وأصالة عادة مدًا وجزرًا، غير أن وتيرتها احتدّت منذ دخول الإعلامية فجر السعيد إلى المستشفى.

موقع "فوشيا" استطلع رأي الجمهور بشأن خلاف النجمتين، شاهدي الفيديو التالي: