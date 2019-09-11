أحلام وأصالة.. ما رأي الجمهور بخلافهما؟.. ومن أيَّدوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت النجمتان أحلام وأصالة نصري ضجةً واسعةً بين الوسط الفني والجمهور كذلك إثر الخلاف القائم بينهما، آخرها الهجوم العنيف من الفنانة الإماراتية تجاه زميلتها السورية.
وقالت أحلام في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا: "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك.. وعلى الأقل أنا أجرأ منك"، كما وصفت أصالة بـ"الثعبان".
وردّت أصالة على أحلام بطريقة غير مباشرة وقالت:" كلّ إناء بما فيه ينضح".
وتشهدُ العلاقة بين أحلام وأصالة عادة مدًا وجزرًا، غير أن وتيرتها احتدّت منذ دخول الإعلامية فجر السعيد إلى المستشفى.
موقع "فوشيا" استطلع رأي الجمهور بشأن خلاف النجمتين، شاهدي الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام وأصالة.. ما رأي الجمهور بخلافهما؟.. ومن أيَّدوا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.