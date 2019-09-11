الان تتابع وفاة المخرج اللبناني صانع النجوم سيمون أسمر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
توفي المخرج اللبناني سيمون أسمر،اليوم، عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.
ومع رحيل أسمر يكون لبنان طوي صفحة مبدع صنع جيلا بأكمله من الفنانين.
ويعد أسمر ممن تركوا بصمة في الفن اللبناني و العربي و في عالم الفنّ والشاشة الصغيرة.
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