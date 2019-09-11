شكرا لقرائتكم أحمد داود للعربية.نت: دوري في "ولاد رزق" مخيف والأصعب بحياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احترف أحمد داود الأدوار الصعبة وأصبح "ماركة مسجلة" للتميز والأداء التمثيلي المحترف، وأثبت ذلك في عدد كبير من أعماله، كان آخرها فيلم "ولاد رزق 2" الذي شارك فيه مع نخبة كبيرة من النجوم.

"العربية.نت" التقت الفنان أحمد داود، حيث تحدث عن كواليس الفيلم وتجربته أمام الفنان خالد الصاوي وأحدث أخباره الفنية.

*ألم تتخوف من دور شاب متأخر عقلياً وسط مجموعة من النجوم البارزين في "ولاد رزق 2"؟

**طبعاً دور "عاطف" في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وهو شاب يعاني من تأخر عقلي، دور صعب جداً ومخيف ولن أبالغ إن قلت إنه من أكبر المغامرات التي خضتها في حياتي. واعتبرت الدور تحدياً كبيراً لأنه من الصعب إقناع الجمهور بمثل هذه الشخصية، وفي نفس الوقت تكون مؤثرة ومحركة للأحداث ووسط نجوم كبار، ولذلك نظرت للجانب الإيجابي من الأمر ووجدتها فرصة جيدة لكي أظهر قدراتي التمثيلية، وكان التحدي أن أمثل الدور باحتراف وفي نفس الوقت أجعل الجمهور يتعاطف مع "عاطف" ولا يخرج من نطاق أنه شاب يعاني من تأخر عقلي. كل ذلك حفزني بشدة حتى أقبل الدور.

*حدثنا عن الصعوبات التي واجهتك أثناء تجسيد شخصية "عاطف"؟

**في البداية كان لابد أن أجسد شخصية المعاق ذهنياً بشكل جديد عما تم تقديمه من قبل، كما لابد أن تختلف عن الطريقة التي قدم الدور بها الفنان أحمد الفيشاوي في الجزء الأول من "ولاد رزق".

لهذا كان الموضوع صعبا، لأنني أبحث عن الاختلاف والعمق في نفس الوقت، بالإضافة لأن الفيلم به مساحة أكشن كبيرة جداً من المفروض أنني أحد أفرادها، وفي نفس الوقت معاق ذهنياً، فكان الأداء شديد الصعوبة، كما أنني طوال الفيلم أُعذب لكي اعترف بالحقيقة لأحد الأفراد، وهذا جعل مهمتي في الفيلم أصعب قليلاً، إلى جانب تصويرنا العمل في أماكن حقيقية، وهذا احتاج لمجهود كبير كي يخرج بشكل مناسب، وهناك أحد المشاهد اضطررت لأن أحبس أنفاسي فترة طويلة كي أتقنه.

*وماذا عن ردود الفعل التي استقبلتها عن "ولاد رزق٢"؟

**ردود الفعل رائعة بخصوص الفيلم عموماً، والإيرادات عظيمة جداً، حيث اقترب الفيلم من تحقيق 85 مليون جنيه، ويتوقع أن يصل لـ100 مليون خلال الأسابيع القادمة، وهذه طفرة رائعة تؤكد أن جمهور السينما ذواق ويبحث عن الفن والحرفية.

ومن البداية أنا متفائل جداً بالعمل، وكنت أتوقع أنه سيكون أفضل من الجزء الأول، وسيُعجب به الجمهور، وهذا ما حدث، خاصة أن الجزء الثاني من الفيلم مختلف عن الأول في زيادة مشاهد الأكشن، ومطاردات السيارات، بالإضافة إلى وجود أعضاء جدد بالعمل وضيوف شرف.

أفيش فيلم ولاد رزق 2

*كيف رأيت تواجد عدد من ضيوف الشرف بالعمل؟

**فيلم "ولاد رزق 2" عمل كبير، ووجود عدد من ضيوف الشرف مثل خالد الصاوي، وإياد نصار، وباسم سمرة، وغادة عادل، يزيد الفيلم قوة ودعما، كما أن كل الفنانين يحبون العمل مع المخرج الكبير طارق العريان، فكل أفلامه مهمة، والجمهور دائماً ينتظر أعماله كل فترة، لذا لن يرفض أحدهم التواجد في عمل هو مخرجه.

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*هل فكرة وجود جزء ثانٍ من الفيلم مغامرة خطيرة في رأيك؟

**كنت متخوفا بالفعل في البداية، خاصة أن الجزء الأول حقق نجاحاً كبيراً، واعتقدت أن القائمين على الفيلم سيعتمدون على هذا فقط، ولكن بعدما بدأنا في العمل ورأيت السيناريو يتجسد أمامي، تأكدت أننا بصدد عمل مختلف وسينال إعجاب الجمهور.

*ظهر في نهاية العمل مشهد يمهد لوجود جزء ثالث من الفيلم.. هل أنت مع عمل جزء ثالث؟

**الفيلم يمكن أن يقدم منه أكثر من جزء، فالشخصيات الموجودة به يمكن رسمها بأكثر من شكل وتتحمل هذا، وصرح المخرج طارق العريان بأنه يمكن أن يقدم من العمل سلسلة أفلام، وأنا لا أمانع في التواجد معهم.

*معظم مشاهدك بالفيلم تجمعك بالفنان الكبير خالد الصاوي.. كيف رأيت العمل معه؟

**أنا أحب خالد الصاوي كثيراً، وسعيد جداً بالعمل معه في "ولاد رزق"، ودائماً كان من النجوم الذين أتمنى العمل معهم، ووقوفي أمامه في "ولاد رزق" كان يعطيني قوة كبيرة، فهو فنان كبير وموهوب، لذلك أحببت العمل معه كثيراً.

*كيف رأيت منافسة "ولاد رزق 2" مع الأفلام المطروحة في موسم عيد الأضحى؟

**أعتقد أنه كلما كانت الأفلام المتواجدة جيدة فهذا لصالح الجمهور، وفي عيد الأضحى كان لدينا موسم قوي ومتميز، ما أعطى الفرصة للجمهور لأن يشاهدوا نوعية أعمال متنوعة وجيدة جداً، وأنا شخصياً استمتعت بمنافسة عيد الفطر كمشاهد، وشاهدت بعض أفلام الموسم مثل الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" للفنان كريم عبدالعزيز وأعجبني كثيراً، كما أنني حرصت على مشاهدة فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، لأنني أحبه كثيراً، وأنتظر أعماله دائماً.

*تتميز أدوارك بالاختلاف الشديد من حيث الشخصيات.. على أي أساس تقوم بالاختيار؟

**أبحث دائماً عن التنوع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، إلى جانب السيناريو القوي والشخصية التي أقدمها، فأنا أحب أن يراني الجمهور دائماً بشكل مختلف، وألا أحصر نفسي في دور واحد، وقدمت قبل "ولاد رزق2 " فيلم "122"، وكنت مختلفاً تماماً عن شخصية "عاطف" في "ولاد رزق".

كما أحرص على الاختلاف في الدراما، فكل عمل لا يشبه الآخر من حيث الموضوع أو الدور، وأحاول جاهداً أن أتنوع وأحضر للشخصية بقدر المستطاع.

*وماذا عن أحدث أخبارك الفنية ومشاركتك في مسلسل "مملكة إبليس"؟

**لديّ عدد من الأعمال، وسيعرض لي في شهر أكتوبر المقبل مسلسل "مملكة إبليس" عبر تطبيق "شاهد.نت"، وأنا متحمس جداً لتلك التجربة ولرد الفعل الناتج عنها، وأتمنى بالفعل أن يصل العمل للجمهور ويكتب له النجاح المطلوب، لأن نجاح هذه النوعية من الأعمال على المنصات الإلكترونية سيحمس المنتجين لأن يتجهوا لمثل تلك النوعية من الأعمال، وهذا سيفتح سوقا جديدة للأفلام والمسلسلات، كما أن هناك فيلما أحضر له حالياً ولم نستقر على اسمه النهائي.