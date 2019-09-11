شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل العروسان أحمد فهمى وهنا الزاهد إلى قاعة حفل زفافهما داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور العائلتين والأقارب، مع بدء توافد نجوم الفن المدعوين على الحفل، وينشر ”الخليج 365” أول صور للعروسين.





ودعا العروسان عددا كبيرا من أصدقائهما فى الوسط الفنى من فنانين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين لمشاركتهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مع وجود تنظيم كبير فى الدخول للحفل.

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واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018 بمنزل هنا، واقتصر الحضور على العائلتين، وكان من المقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديدة، حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.