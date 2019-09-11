شكرا لقرائتكم خبر عن النضارة واكلة نص وشها.. مايلى سايرس فى ظهور جديد قبل كليبها المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المغنية العالمية مايلى سايرس، اليوم، فى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وهى ترتدى فستانا أسود اللون، ونظارة شمس ضخمة سوداء اللوان. وتستعد سايرس لطرح كليبها الجديد يوم الجمعة المقبل بمشاركة المغنية العالمى أريانا جراندى، والمغنية لانا دل راى، والذى يأتى بعنوان Don't Call Me Angel. ونشرت سايرس أمس مقطعا صوتيا مدته 15 ثانية عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر للأغنية الجديدة المرتقب صدورها يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر. وطرحت سايرس أغنية بعنوان Slide Away منذ أيام قليلة، تسرد فيها تفاصيل حياتها وعلاقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد فشلهما فى الاستمرار فى تلك العلاقة العاطفية التى جمعتهما منذ سنوات. Advertisements



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