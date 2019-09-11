شكرا لقرائتكم خبر عن "لو رجع الزمن هتتجوز مراتك تانى؟ ".. سؤال كريم عبد العزيز بفيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الجزء الأول من حلقته مع النجم أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" التى عرضت الجمعة الماضية وحققت نجاحاً كبيراً، كشف النجم كريم عبد العزيز عن تفاصيل فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون"، المقرر عرضه فى السينمات فى أجازة نصف العام المقبلة 2020، وأكد خلال حديثه أن الفيلم تم بناؤه الدرامى على علاقة الأزواج بزوجاتهن، فضلا عن الكواليس الخاصة بتلك القصص.

وصرح كريم أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" يتناول قضية هامة للغاية بطريقة كوميدية، وهى "لو رجع بيك الزمن مرة تانية.. هتتجوز مراتك تانى ؟".. وعند الحديث عن تلك القصة ، أجاب الثنائى كريم وكرارة فى نفس واحد "طبعا آه".

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تجدر الإشارة إلى أن قناة ON E تعرض فى الحادية عشرة مساء يوم الجمعة المقبل، الجزء الثانى من حلقة النجم كريم عبد العزيز، ببرنامج "سهرانين".

يشار إلى أن كريم عبد العزيز يعرض له حاليا فيلم "الفيل الازرق 2" محققاً اعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية بـ 97 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وخالد الصاوى، وعدد أخر من النجوم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".