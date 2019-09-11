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شكرا لقرائتكم خبر عن جيجى حديد تتألق فى فعاليات أسبوع الموضة Savage x Fenty والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين ظهور عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد فى عرض Savage x Fenty فى بروكلين والتابع لفعاليات أسبوع الموضوع فى نيويورك.
وعلى سياق متصل، قدمت المغنية العالمية ريهانا استعراضا راقصاً ضمن برنامج العرض وهى كانت بمثابة مفاجأة للحضور، وكانت ترتدي ملابس باللون الأسود من مجموعة " Savage x Fenty "، كذلك الراقصات المصاحبات لها بالاستعراض كانت ملابسهن من نفس الدار.
يذكر أن مواقع شهيرة مثل " fashionunited " و " theguardian " أكدت أن القائمين على العرض أكدوا أنه لم يُسمح للحضور بإخراج الهواتف أو الكاميرات خلال عرض الأزياء، لذلك لم يتمكن أى شخص من التقاط محتوى للنشر عبر الإنترنت.
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