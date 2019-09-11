شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد تنتهى من تسجيل أغنية جديدة.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المطربة فاطمة عيد أغنية سينجل جديدة، لم تكشف عن اسمها حتى الآن لتكون مفأجاة للجمهور وقت طرحها خلال الأيام المقبلة، وهى من كلمات أحمد سرور، وألحان أحمد العتبانى، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

من ناحية أخرى طرحت فاطمة عيد مؤخراً أغنية "أنا بنت عمك" بعد إعادة توزيعها على طريقة الريميكس، وهى من كلمات وألحان زوجها شفيق الشايب، ريميكس معاذ، جرافيك تامر مجدي، مونتاج أبانوب كمال.

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وكانت المطربة الشعبية فاطمة عيد قد طرحت أغنية أخرى بعنوان "أم العريس"، وهو ديو يجمعها للمرة الأولى مع المطرب محمود سليم الذى اشتهر بأغانيه باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات وألحان محمود سليم، وتوزيع باسم منير الذى سبق أن تعاونت معه فى أغنيتها يا مراكب.